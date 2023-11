Aggiornamento iOS 18, rivoluzione in arrivo per gli iPhone

Lunedì 13 Novembre 2023, 12:01

Apple ha sospeso temporaneamente lo sviluppo di nuove funzionalità per iOS 18 per concentrarsi sulla risoluzione di bug, secondo quanto riporta ispazio.net la decisione è legata all'impegno di Apple per un sistema operativo ancora più avanzato. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nell'anteprima della sua newsletter 'Power On', iOS 18 è definito internamente da Apple come un sistema "ambizioso e coinvolgente". Questo significa che possiamo aspettarci significativi miglioramenti delle prestazioni, della sicurezza e, soprattutto, nuove funzionalità e design rivoluzionari. Sebbene i dettagli specifici su queste nuove caratteristiche siano ancora avvolti nel mistero, Gurman ha anticipato che Apple sta lavorando su una vasta gamma di nuove funzionalità di intelligenza artificiale. L'azienda mira a consegnarci un iOS 18 che non solo cambierà il modo in cui interagiamo con i nostri iPhone, ma che rappresenterà un salto avanti nell'esperienza utente complessiva. Secondo Gurman non ci saranno significativi ritardi, Apple avrà solo un po' meno tempo alla fine del ciclo di sviluppo per affinare gli ultimi dettagli.