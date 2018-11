Mattarella a Stoccolma, visita la Ericsson e scopre la “guida remota”

Come parte del programma del Viaggio di Stato in Svezia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato l’Ericsson Studio di Stoccolma, una visita quella del Capo dello Stato che si inserisce all’interno delle celebrazioni del centesimo anniversario di presenza di Ericsson in Italia. Il Presidente della Repubblica è in Svezia su invito di Sua Maestà Re Carlo XVI Gustavo, per un Viaggio di Stato che si snoda attorno ai temi della ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità. La multinazionale svedese riferisce che accompagnato da Re Carlo XVI Gustavo e dalla Regina Silvia, il Presidente della Repubblica è stato accolto presso l’Ericsson Studio da Ronnie Leten, Chairman di Ericsson, Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations e Federico Rigoni, Amministratore Delegato di Ericsson in Italia.



«E' un grande on ore per noi accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’anno in cui celebriamo i cento anni di presenza Ericsson in Italia» ha commentato Rigoni. Nel corso della visita, il presidente Mattarella ha potuto apprezzare le potenzialità del 5G e alcune applicazioni della nuova tecnologia, quali l’auto a guida remota, la realtà virtuale e l’automazione industriale. La Svezia e l’Italia, ha proseguito l'ad di Ericsson Italia, Federico Rigoni, «hanno in comune una lunga tradizione di incredibili pionieri, inventori e imprenditori che hanno aperto la strada ai moderni mezzi di comunicazione». «Oggi, a distanza di oltre un secolo, Italia e Svezia sono in prima fila nello sviluppo delle comunicazioni mobili con il 5G» ha aggiunto il top manager. «Siamo lieti di aver presentato e fatto provare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa nuova tecnologia, sul cui sviluppo Ericsson Italia è impegnata in prima linea» ha sottolineato infine Rigoni.

Al presidente Mattarella è stata infatti presentata la tecnologia 5G e i suoi vantaggi e fatto provare alcune applicazioni concrete nel settore dell’automotive e della la realtà virtuale, oggi oggetto di sperimentazione anche in Italia. Durante la visita, segnala la multinazionale svedese, è stato ricordato il ruolo di precursore dell’azienda nel nostro Paese grazie all’iniziativa "5G for Italy", avviata nel 2016, e alle sperimentazioni in corso nelle città di Torino, Roma, Genova e Livorno ed in varie realtà in Toscana. Tutto questo, ricorda l'azienda, «è reso possibile grazie agli investimenti e alla presenza capillare di Ericsson in Italia, oggi con circa 3000 professionisti e 3 centri di ricerca e sviluppo che lavorano su tecnologie all’avanguardia, capaci di generare oltre 600 brevetti negli ultimi 18 anni». La visita del Presidente Sergio Mattarella in Ericsson ha un precedente illustre, in quanto avviene 52 anni dopo quella di Giuseppe Saragat, che risale a giugno 1966. L’allora Presidente della Repubblica Italiana ebbe l’opportunità di visitare la sede Ericsson in occasione di un viaggio di Stato in Svezia, dove incontrò Re Gustavo Adolfo VI e l’allora Presidente di LM Ericsson Bjorn Lundvall. Nel 1966 il Presidente Saragat effettuò una telefonata internazionale dalla Exhibition Room svedese ad una delle sedi di Ericsson in Italia.

Ultimo aggiornamento: 17:43

