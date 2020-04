Maker Faire Rome 2020, dal 10 al 13 dicembre la fiera dell'innovazione: «Sarà fisica o digitale»

«Fisica o digitale, Maker Faire Rome ci sarà». Così in un comunicato Innova Camera , azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, annuncia «l'ottava edizione di "Maker Faire Rome - The European Edition" che si terràalla Fiera di Roma arricchendosi di una giornata "business". Un evento pensato per accendere i riflettori su centinaia di progetti provenienti da tutto il mondo in grado di catapultare i visitatori nel futuro. Se l'emergenza sanitaria dovesse continuare - è specificato - noi ci saremo lo stesso, con una formula ancora più innovativa. Stiamo studiando il modo per rendere "digitale" l'edizione 2020 con idee sorprendenti che faranno vivere Maker Faire Rome non solo per quattro giorni. Abbiamo dato un'accelerazione alle operazioni on line con l'obiettivo da un lato di dare un contributo per diminuire la tensione, dall'altro di offrire strumenti e servizi per espositori, partner, makers, studenti e pubblico. Ad esempio, Maker Faire Rome ha ideato il format, una raccolta di contenuti formativi selezionati, approfondimenti e formazione online sui temi delle nuove tecnologie e dell'innovazione applicata a tutti gli ambiti: sostenibilità, manifattura digitale, robotica, Big data, agricoltura, IoT, gaming, coding e non poteva mancare quello sanitario, con un progetto speciale: la piattaforma di matchmaking solidale TechForCare , un hub nazionale per mettere in contatto necessità, soluzioni e mondo produttivo in modo rapido e verificato, oggi spazio di incontro tra esperti di tecnologia, creativi e chi è in prima linea nella lotta al Covid-19 , domani per condividere risorse, soluzioni e idee per ripartire».La Maker Faire Rome - The European Edition «si avvale di un team di curatori coordinato da Alessandro Ranellucci, con il co-fondatore Massimo Banzi nel ruolo di advisor. La nostra community di innovatori non si è mai fermata durante la quarantena, né in Italia né nel resto d'Europa - conclude la nota - Tutti hanno continuato a progettare, lavorando sul web giorno e notte per trovare soluzioni alla contingenza, ma anche per lavorare su progetti inediti. Dunque l'edizione 2020 di "Maker Faire Rome - The European Edition" sarà ancora più ricca di incredibili novità».