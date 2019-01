Honor View20: così Huawei rilancia il suo brand per i nativi digitali

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - Che Honor fosse una realtà su cui Huawei ha intenzione di puntare, lo si era capito già da qualche anno. E cioè da quando è passata rapidamente da essere il marchio low-cost di Huawei a sinonimo dei migliori smartphone sul mercato in termini di rapporto qualità-prezzo. Ciò che finora Honor ha scontato è stato comunque il “cono d'ombra” proiettato su di lei dalla stessa Huawei. Ed è forse per questo che l'azienda cinese, negli ultimi tempi alle prese con pesantissime grane sul 5G (le cui infrastrutture restano comunque il suo primo business), ha deciso di lavorare su quel brand che fin dall'inizio era stato pensato per venire incontro alle esigenze dei nativi digitali (non a caso veniva venduto soltanto online, anche per abbassare il prezzo finale). Un'operazione di restyling già effettuata, e con un successo quasi insperato soprattutto nel nostro Paese, con Huawei.E come a voler replicare quell'esperienza (maturata soprattutto grazie alla partnership con Leica), la formula anche stavolta passa da un modello, Honor View20, che ha il suo punto di forza proprio nella fotocamera posteriore, da 48 megapixel 3D, e da quella frontale, da 25. Ma in tal senso l'innovazione più significativa non è nelle caratteristiche tecniche, quanto più nelle partnership: il sensore della fotocamera posteriore è un Sony Imx586; a fare da testimonial c'è il fotografo del National Geographic Robbie Shone; per disegnare la linea di accessori l'azienda si è rivolta al brand d'alta moda Moschino, con cui ha lanciato anche le colorazioni “phantom blue” e “phantom red” e una cover con l'iconico Teddy Bear di Moschino in rilievo. Senza contare che la presentazione del nuovo smartphone è avvenuta oggi nella prestigiosa ed elegante cornice della Salle Pleyel, tempio parigino della musica sinfonica (alla quale ha partecipato infatti anche l'ad di Moschino, Gabriele Maggio).DESIGNCominciamo dal display. Honor View20 ha infatti definitivamente risolto il problema, della “tacca”, il cosiddetto “notch”, tanto bistrattata a cominciare dall'iPhone X (che è stato il primo smartphone in cui ha fatto la sua comparsa). Il nuovo cellulare Honor ha infatti un semplice foro trasparente nel suo display “All-View”, nel quale si trova la fotocamera frontale da 25 megapixel, raggiungendo un rapporto schermo del 91,8%. Per quanto riguarda la scocca invece, View20 ha un corpo curvo spesso 8,1 millimetri con una particolare sfumatura di colore a V (forse un po’ troppo accentuato) ottenuto con la nanolitografia e una miscela di metallo e vetro.FOTOCAMERACome detto, è la fotocamera il vero punto di forza del dispositivo. Quella posteriore è alimentata dal sensore Sony Imx586 48Mp ed è potenziato dal processore Kirin 980, chip dotato di intelligenza artificiale già presente sui migliori modelli Huawei. È proprio grazie a questo che lo smartphone supporta la nuova modalità “48Mp AI Ultra Clarity”: la fotocamera scatta diverse immagini da 48Mp in una sola volta e raccoglie i migliori dettagli da ogni foto per creare un'unica immagine da 48Mp. A quel punto, il chip elabora la foto utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale, che automaticamente analizza l’immagine, ottimizza i dettagli nelle aree più scure e regola i colori rendendoli più vividi. Non solo, perché c'è anche una fotocamera posteriore 3D in grado di scansionare e riconoscere gli oggetti in tempo reale grazie alla capacità di rilevamento della profondità e della forma. La fotocamera riesce infatti a identificare più di 100 tipi di alimenti e a fornire informazioni caloriche, oltre a riconoscere 300 punti di riferimento famosi e 100 mila dipinti provenienti da tutto il mondo, fornendo informazioni.VIDEOGAMEUna funzione, quella della fotocamera 3D, che permette inoltre di utilizzare ovunque videogiochi motion-controlled (al momento supporta i titoli “Fancy Skiing” e “Fancy Darts”). Ed è anche in questo settore che Honor vuole concentrarsi: lo si capisce dalla collaborazione stretta con Epic Games, casa di sviluppo del videogame-tormentone “Fortnite”, e grazie alla quale i proprietari di View20 avranno accesso a dei contenuti speciali. Inoltre il cellulare è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido in grado di dissipare efficacemente il calore e di una tecnologia Wi-Fi a tripla antenna potenziata da AI che impedisce che il segnale si indebolisca quando le mani dell'utente coprono il ricevitore. Anche la batteria, da 4.000 mAh, promette buone prestazioni.PREZZI E DISPONIBILITÀHonor View20 è disponibile a partire da oggi nelle colorazioni “midnight black”, “sapphire blue”, e nella versione Moschino nei colori “phantom blue” e “phantom red”. Il prezzo consigliato al pubblico è di 699,90 euro, sullo store ufficiale HiHonor (https://www.hihonor.com/it/) e nelle principali catene di elettronica di consumo.«Il 2018 è stato un anno importante per Honor - ha spiegato dal palco il presidente dell’azienda, George Zhao - abbiamo avuto una crescita del 170%, ci siamo affermati come brand amato dai giovani e siamo entrati fra i primi quattro marchi di telefonia in molti Paesi, fra cui l’Italia».