Honor presenta i 3 modelli smartphone top di gamma con prestazioni eccezionali

Venerdì 13 Agosto 2021, 00:45

Agosto periodo di presentazioni e lanci di innovativi smartphone che caratterizzeranno la prossima stagione. Dopo Samsung ieri, oggi è stato il turno di Honor che ha presentato la prima vera linea premium Honor Magic3 Series, dopo la sua indipendenza da Huawei.

La serie Magic3 comprende, tre modelli HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+, tutti dotati di caratteristiche e funzionalità eccezionali tra cui una resa video cinematografica e un'esperienza fotografica dalle straordinarie prestazioni.

Nel corso della presentazioni Honor ha confermato i suoi piani di espansione, basati su investimenti in Ricerca e Sviluppo e partnership strategiche con prestigiosi fornitori, con risultati visibili: in soli tre mesi, la quota di mercato di Honor è aumentata dal 3% al 14,6% nel mercato cinese.

Honor Magic3

I tre modelli Magic3 hanno un display 6,76” OLED supercurvo a 89°, HDR10+, con cornici ultrasottili.

Il modello di ingresso della serie Magic 3 ha comunque caratteristiche premium, specialmente per quanto riguarda la fotografia e il video.

Ha tre fotocamere posteriori dal design particolare e caratteristico e permette di registrare video in 4K nel formato Log a 10-bit con qualità “IMAX enhanced”, con in più la possibilità di applicare 8 LUT esclusive per creare il tono di colore cinematografico che si preferisce: l’IA suggerirà la migliore, ma si può sempre cambiare. Insieme al video ci sono 3 microfoni omnidirezionali e un sistema a due speaker stereo, per un buon ascolto anche senza cuffie. Honor Magic3 è dotata della nuova piattaforma mobile Snapdragon® 888 Plus 5G. Honor è tra i primi produttori di apparecchiature a lanciare uno smartphone con Snapdragon 888 Plus. Rispetto allo Snapdragon 888, il nuovo chipset vede aggiornamenti in termini di CPU e AI computing.

Le caratteristiche di Honor Magic3 Pro e Magic3 Pro+

Il modello superiore è caratterizzato da un upgrade del processore e fotografico. Oltre ai tre sensori della fotocamera posteriore - il principale da 50 megapixel, grandangolo da 13 MP e il monocromatico da 64 MP - si aggiunge da un potentissimo teleobiettivo da 64 MP che consente uno zoom digitale fino a 100x. Rispetto al modello inferiore qui c'è anche la possibilità di ricarica wireless, impermeabilità e sblocco con riconoscimento 3D del volto.

Per quanto riguarda invece il modello di punta, in questo caso c'è un upgrade sia di RAM e storage sia nel reparto fotocamera posteriore: qui il sensore è più grande con l'OIS e con una soluzione migliore del grandangolo. Grazie poi all’AutoFocus Full Pixel Octa Phase Detection potrete catturare oggetti in movimento con una messa a fuoco molto rapida.

Sul fronte del design questo modello Super Curved Nano Crystal Shield e un corpo in Nano Ceramic una presa confortevole e un maggiore livello di durezza e resistenza.

Colori, prezzi e disponibilità

I prezzi sono all'altezza delle prestazioni. Quindi il Magic3, a partire da 899 euro, è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. Il Magic3 Pro, a partire da 1099 euro, è disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre il Magic3 Pro+, a partire da 1499 euro, è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White, con un look classico e premium. La serie Honor Magic3 sarà disponibile prima nella Cina continentale. La disponibilità per altri mercati globali sarà annunciata in un secondo momento, rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni.

Quindi se Honor era conosciuto come un brand mediamente economico, con questi prezzi il marchio cinese cambia decisamente il proprio posizionamento.