Le parole del futuro/ Il convegno del Messaggero sull'innovazione La diretta

Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti. All'Auditorium il ciclo di incontri del Messaggero "Le parole del futuro": si parla di applicazione dell'Internet of Things, Big data, tecnologia e finanza e medicina di precisione con l'intervento introduttivo del direttore del Messaggero Virman Cusenza."L'intelligenza collettiva può cambiare il nostro mondo", ha dichiarato Geoff Mulgan, ad di Nesta. «L'innnovazione nel Regno Unito è già arrivata nel settore bancario, con una maggiore trasparenza» ha spiegato. "Da Wikipedia alle comunità scientifiche, esistono molti progetti in cui milioni di persone collaborano per analizzare i fenomeni. Un esempio è Duolingo".