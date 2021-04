Umbria, il cuore verde dell'Italia

L'Umbria, definita "il cuore verde d'Italia" è conosciuta per le città medievali in cima alle colline, i folti boschi e la cucina, in particolare i tartufi e il vino. La regione confina con Toscana, Lazio e Marche. Il capoluogo, Perugia, sorge tra le colline e ospita il Palazzo dei Priori, sede della Galleria nazionale dell'Umbria. Il cuore pulsante della città è il pedonale corso Vannucci. L'Umbria è una regione situata nel cuore della penisola, storicamente la terra abitata in età antica dagli Umbri, da cui prende il nome: con una superficie di 8.456 km² (dei quali 6.334 nella provincia di Perugia e 2.122 nella provincia di Terni) ed una popolazione di 865.549 abitanti, è l'unica regione non situata ai confini politici o marittimi dello Stato italiano e, con soli 92 comuni, la regione a statuto ordinario con il minor numero di comuni.

