Rugby

Rugby è il nome della città dell'Inghilterra del nord che ospita il magnifico college con vasti prati in cui si narra sia nato nel 1823 il gioco del “Football giocato alla maniera di Rugby” per distinguerlo dalle altre maniere di giocare con una palla magari solo con i piedi su terreni che non consentivano di placcare e cadere a terra senza gravi conseguenze. Molti college avevano infatti a disposizione cortili di terra battuta o di selciato. Ad "inventare" il rugby, narra la leggenda, è stato lo studente William Webb Ellis che contravvenendo alle regole raccolse il pallone cominciando a correre verso la meta degli avversari.

