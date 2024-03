Rugby Italia Sei Nazioni, sfida alla Scozia oggi 9 marzo diretta dall'Olimpico strapieno: contro il genio Russell debutta Lynagh. In palio la Cuttitta Cup. Programma e dove vederla

Rugby Italia Scozia Sei Nazioni oggi 9 marzo diretta live tv olimpico

Riusciranno i nostri eroi a fermare il pericolo pubblico numero 11 e il suo complice, altrettanto letale, il pericolo pubblico numero 10? Accade che la Scozia oggi all’Olimpico pieno come un uovo (69.689 fedeli di cui 15mila in kilt) schieri sia l’ala extralarge Duhan Van der Merwe, che in questo Sei Nazioni ha segnato 5 mete in 3 partite, sia Finn Russell, giusto il migliore mediano di apertura di tutte le contrade di Ovalia. La squadra del ct Townsend, va da sé, è seconda in classifica dietro l'Irlanda ed è ancora in corsa per vincere il Torneo, quindi vuole non solo piegare l’Italia (ultima nel tabellone) ma mira al punto di bonus “offensivo” che premia la marcatura di almeno 4 mete. Diciamola tutta: per gli allibratori l’Italia è condannata a perdere con 21 punti di scarto e scommettere sulla Scozia (che non battiamo dal 2015) non fa vincere in pratica nulla mentre il successo dell’Italia è pagato 5 volte la posta.



Come, solo 5 volte? Sì, mica male rispetto alle 23 previste in Francia dove invece Lamaro e compagni hanno strappato un clamoroso pareggio. «Non guardo mai quelle quote - dice il ct Gonzalo Quesada - ma mi fa piacere se aumenta la considerazione per gli azzurri perché se lo meritano».

Come fermare però il regista imprevedibile Russell? Come tagliare i rifornimenti alla pestifera ala VdM? «Beh, abbiamo preparato vari tipi di trappole: in breve vogliamo mettere sempre sotto pressione i mediani scozzesi, non devono mai respirare. Pensiamo di avere i mezzi per farlo. E poi non sprecare alcun possesso, con la palla possiamo essere molto incisivi». In questo scenario vanno salutati i redivivi Lorenzo Cannone (parte dalla panchina) e Negri che portano chili e fosforo nel pack dove pure è confermata, per la sua vivace mobilità, la matricola Vintcent. La linea dei trequarti promette scintille con il debutto dell’italo-australiano-inglese Louis Lynagh, 23 anni, nato a Treviso, figlio della trevigiana Isabella Franchin e del wallaby Michael campione del mondo 1991. Un tipo a cui piace un sacco correre per il campo, insomma il compagno ideale per i mercuriali Capuozzo e Ioane. In mezzo, a placcare (avanzando, è ovvio) e a rilanciare, torna Menoncello piazzato a fianco di Brex. In regia Paolo Garbisi e Page-Relo che dovranno colpire Russell là dove gli fa più male: l’orgoglio. Lo scozzese è così bravo (alla mano, al piede, in tutto) che a volte ama ammirarsi mentre gioca e magari in quei momenti perde il filo. Lo show, insomma, è garantito.



PLACCAGGI



Per di più in palio c’è la coppa “Massimo Cuttitta” che la Union scozzese ha voluto per onorare il leggendario pilone azzurro,nonché allenatore della mischia del Cardo per 8 anni, portato via dal Covid nel 2021. A porgerla al capitano vittorioso saranno Marcello Cuttitta, fratello di Massimo, e Ben Weir, figlio di Doddie, asso della Scozia morto di Sla nel 2022. In loro memoria ieri pomeriggio sono arrivati in bicicletta a Roma con il pallone del match i sostenitori della fondazione creata da Doddie Weir per raccogliere fondi per la lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica: hanno pedalato per 2.700 chilometri da Edimburgo. Che festa in piazza Navona con migliaia di tifosi scozzesi e italiani che cantavano acccompagnati dalla cornamuse: una delle più belle gironate in questi 25 anni di Sei Nazioni nella Capitale. C’era anche l’ambasciatore britannico Edward Llewellyn ad accogliere l'ex capitano della Scozia e Lions Rob Wainwright, l'asso irlandese Gordon D'Arcy, il vicepresidente della federazione scozzese Colin Rigby e l'ex presidente sempre dell'Union del Cardo, Ian Barr. In piazza Navona mancava solo la Federugby.

DELIRI INSENSATI

Infine, proprio perché lo stadione sarà stracolmo forse è il caso di ricordare che dopo Italia-Inghilterra Stephen Jones, probabilmente il più noto corrispondente di rugby al mondo, ha scritto sul Sunday Times che «il bel pomeriggio all’Olimpico pieno di entusiasmo è stato distrutto dai ruggiti e dai deliri insensati di chi (e qui sfumiamo l’epiteto per carità di patria, ndr) si era impadronito dell’impianto di amplificazione con effetti così terribili che i miei amici che guardavano la televisione a casa si sono lamentati di quella assurda confusione».

Non bastano, in altre parole, i possenti cori di quasi 70mila spettatori?

Paolo Ricci Bitti



Il programma e la tv

Quarto turno: oggi alle 15.15 Italia-Scozia e alle 17.45 Inghilterra-Irlanda; domani alle 16 Galles-Francia. Classifica: Irlanda 15; Scozia 9; Inghilterra 8; Francia 6; Galles 3; Italia 3.

In tv: dirette SkySport, Now Tv, Italia anche su Cielo e differita Tv8 (alle 18.30).

Quinto e ultimo turno: 16 marzo alle 15.15 Galles-Italia, alle 17.45 Irlanda-Scozia, alle 21 Francia-Inghilterra

Le formazioni

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (cap), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disp. 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnoli, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Federico Mori.

All. Gonzalo Quesada

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 George Horne, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cap.), 6 Andy Christie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

A disp. 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jamie Ritchie, 21 Matt Fagerson, 22 Ali Price, 23 Kyle Rowe

All. Gregor Townsend

Arbitro: Angus Gardner (Australia)

TMO: Marius van der Westhuizen (Sudafrica)