Rugby Italia Sei Nazioni, per la sfida di sabato alla Scozia debutta Louis Lynagh e tornano Cannone e Negri: Olimpico strapieno. Dove vederla in tv

Debutta l'italo-australiano-inglese Louis Lynagh, figlio dell'immenso Michael campione del mondo con i Wallabies nel 1991, e tornano Lorenzo Cannone e Sebastian Negri nell'Italia che il ct Gonzalo Quesada ha allestito per affrontare la Scozia sabato 9 marzo alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, quarto turno dei Sei Nazioni. Delle tredici vittorie (e due pareggi) azzurre in 123 partite nel Sei Nazioni di rugby, sette sono state ottenute a spese proprio degli scozzesi che restano tuttavia grandi favoriti dopo avere vinto in questa edizione due partite su tre mentre l'Italia vanta "solo" un pareggio in Francia. E li non battiamo dal 2015. Arriveranno anche 15mila scozzesi e grazie a loro l'Olimpico sarà strapieno: 69.689 fedeli, per la precisione. In palio anche la Cuttitta Cup che la Union scozzese ha voluto dal 2022 per ricordare il pilone e capitano azzurro Massimo "Mause" Cuttitta.

Sarà il confronto numero 37 tra le due squadre, il tredicesimo a Roma e il sedicesimo in Italia.

Arbitro sarà l’australiano Angus Gardner.

Louis Lynagh ha 23 anni, è nato a Treviso, gioca ala e arriva dagli Harlequins di Londra, la prossima stagione sarà al Benetton Treviso. Aveva sperato di essere selezionato per l'Inghilterra, poi ha capito che era meglio fare rotta sull'Italia.

Il programma e la tv del quarto turno

Classifica: Irlanda 15; Scozia 9; Inghilterra 8; Francia 6; Galles 3; Italia 3.

Quarto turno: sabato 9 marzo alle 15.15 Italia-Scozia e alle 17.45 Inghilterra-Irlanda; domenica 10 marzo alle 16 Galles-Francia.

Tutte le partite in diretta su SkySport, SkyGo e Now Tv, la partita dell'Italia anche in chiaro su Cielo (canale 26, collegamento dalle 14.30) e in differita alle 18.30 su Tv8.

La fermazione

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 18 caps)

14 Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 33 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 16 caps)

11 Monty IOANE (Lione 28 caps)

10 Paolo GARBISI (Tolone, 34 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 6 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter, 2 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 36 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 53 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 52 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 39 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 51 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 21 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 39 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 20 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 3 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 19 caps)

19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 6 caps)

20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

21 Stephen VARNEY (Gloucester, 27 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 7 caps)

23 Federico MORI (Bayonne, 16 caps)