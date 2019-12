Fondi, il comune protetto dalla fortezza medievale

Fondi è un comune di 39.800 abitanti della provincia di Latina noto per il suo castello medievale, una delle pochissime fortezze europee costruite in pianura, per il quartiere medievale ebraico e per l'antica giudea. Fondi, che vanta 13 km di costa protetta da una duna selvaggia, è nota anche per l'omonimo Lago, per il Mof, il Mercato Ortofrutticolo più importante d'Europa e per aver dato i natali, tra gli altri, a tre illustri personaggi: il regista Giuseppe De Santis, il pittore Domenico Purificato e il poeta Libero de Libero.



La città dal 2010 è amministrata dal sindaco Salvatore De Meo (FI). Il mercato settimanale, uno dei più grandi del basso Lazio, si tiene la domenica. Un altro primato riguarda l'area pedonale del centro storico, seconda per estensione nel Lazio solo a quelle esistenti nella Capitale. I colori della città sono il rosso e il blu, mentre il Patrono, che si celebra il 10 ottobre, è Sant'Onorato.

