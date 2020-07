Dieta, il regime alimentare per mantenersi in forma e in salute

La parola dieta deriva dal latino "diaeta" e significa "stile di vita", ma anche "regime alimentare". Oggi la parola dieta, tuttavia, viene associata principalmente al particolare regime alimentare da adottare per il raggiungimento di un determinato obiettivo, che può essere legato a questioni di salute, o alla semplice volontà di dimagrire. Naturalmente non esiste una sola dieta, ma ci sono tantissime tipologie a seconda dell'obiettivo da raggiungere e le caratteristiche individuali di ciascuno di noi. Fra le diete più famose si annoverano la dieta mediterranea, la dieta chetogenica e la dieta dissociata, ma l'elenco è sterminato ed in continuo aggiornamento.

