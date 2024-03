Dieta prima di Pasqua, il menù detox di 3 giorni per dimagrire: dalla frutta secca alle zuppe, ecco cosa mangiare (e cosa evitare)

Venerdì 15 Marzo 2024, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 13:06

La dieta prima di Pasqua offre un modo per prepararsi alle festività senza sentirsi in colpa per gli eccessi. A differenza del periodo natalizio, quello pasquale è più breve, quindi si rischia meno di esagerare. Tuttavia, per chi desidera mantenere la forma e concedersi qualche sgarro senza sensi di colpa, è consigliabile seguire una breve dieta detox di tre giorni.

Dieta "migliore" per dimagrire, i consigli dei nutrizionisti di Harvard: «Ecco i 5 alimenti che mangiamo»

La dieta dei tre giorni prima di Pasqua

La dieta prima di Pasqua non solo permette di arrivare in forma al giorno delle festività, ma aiuta anche a perdere peso accumulato durante l'inverno. Il menù detox di tre giorni è costituito da pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura di stagione, accompagnati da spuntini a base di frutta secca, fresca o centrifugati. Anche se restrittiva, questa dieta offre la possibilità di godersi le delizie pasquali senza sensi di colpa. È un modo per sorprendersi positivamente e arrivare in forma anche per l'estate.

Ecco il menu della dieta dei tre giorni

Primo giorno

Colazione: Uno yogurt e un kiwi, accompagnati da tè senza zucchero. Pranzo: Uovo sodo con verdure. Cena: Zuppa di verdure.

Secondo giorno

Colazione: Frutta fresca. Pranzo: Insalata. Cena: Pesce al vapore con verdure.

Terzo giorno

Colazione: Uno yogurt e un kiwi, accompagnati da tè senza zucchero. Pranzo: Insalata con gamberi. Cena: Ricotta e verdure.

I consigli dell'esperto: quali buone abitudini adottare durante il periodo Pasquale Il dottor Savarese, inoltre, sul suo sito fornisce utili consigli per affrontare le festività pasquali in modo equilibrato. Raccomanda moderazione nei pasti festivi, suggerisce una dieta depurativa ipocalorica prima e dopo le festività, e consiglia l'assunzione di acqua e tisane digestive per favorire la digestione.

Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE:– Sei a dieta? Mangiare la lasagna potrebbe aiutarti. Non stiamo scherzando: ecco perchè dovresti farlo