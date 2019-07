Wimbledon, Giorgi eliminata al 1° turno dalla Yastrenska. Subito fuori la Osaka

Camila Giorgi subito eliminata a Wimbledon, terzo Slam della stagione che si disputa sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis: la 27enne di Macerata è stata infatti sconfittab dall’ucraina Yastrenska con un doppi 6-3 in un'ora e sette minuti.



Naomi Osaka, numero 2 del mondo, è la prima vittima eccellente nel tabellone del singolare femminile a Wimbledon. La tennista giapponese, numero 2 del mondo, è stata eliminata all'esordio dalla kazaka Yulia Putintseva (n.39 del ranking mondiale) in due set (7-6, 6-2). Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA