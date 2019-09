Belinda Bencic approda alle semifinali degli Us Open femminili, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows. La tennista svizzera, testa di serie numero 13, ha battuto nei quarti di finale, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3, la croata Donna Vekic, numero 23 del seeding. © RIPRODUZIONE RISERVATA