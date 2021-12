Tennis, Amelie Mauresmo è stata nominata direttore del Roland Garros

Adesso è ufficiale: sarà Amelie Mauresmo la direttrice del torneo del Roland Garros. «Sono orgogliosa di entrare nella squadra. Ho accettato il ruolo di direttore del torneo, lo farò con la stessa ricerca del massimo, la libertà e l’entusiasmo che mi hanno sempre guidato», ha dichiarato Mauresmo, ex numero uno del mondo e prima donna a guidare l’Open di Francia. E lo farà fino al 2024, come ha annunciato il numero uno della Federazione francese di tennis (FFT), Gilles Moretton.

Amelie Mauresmo ha preso il posto di Guy Forget, che qualche giorno fa aveva ufficializzato la decisione di lasciare le sue posizioni di direttore del Roland-Garros e del Masters 1000 di Parigi Bercy, i due tornei più importanti di Francia. Il 56enne ha guidato lo Slam parigino dal 2016 e il torneo di Bercy dal 2012. Due volte vincitore della Coppa Davis, nel 1991 e 1996, Forget è arrivato fino al numero 4 della classifica mondiale nel marzo del 1991. Da chiarire che le ragioni delle sue dimissioni non sono state rese note. Il nome di Forget era apparso mesi fa tra le carte di Pandora Papers in merito a una presunta evasione fiscale con società off shore alle Isole Vergini britanniche. Il comitato etico della Federtennis transalpina aveva aperto un’indagine interna che aveva poi chiarito l’estraneità di Forget. Adesso il cambio e l’arrivo della Mauresmo, che in carriera ha vinto 25 tornei, compresi tre dello Slam. Ex capitana di Fed Cup e poi di Coppa Davis, è stata allenatrice di Andy Murray e poi commentatrice in tv.