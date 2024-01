Sinner, aria nello stomaco durante il match: «Forse è stato quello che ho mangiato»

Martedì 23 Gennaio 2024, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 17:36

Jannik Sinner, durante il match contro Rublev agli Australian Open, ha dovuto convivere con un piccolo problema fisico durante l'incontro ma è riuscito a gestirlo senza influire sulla velocità del suo servizio nel corso della partita. Nel post-partita ai microfoni di EuroSport, Sinner ha rivelato di aver avvertito qualche disagio allo stomaco, problema che fortunatamente non dovrebbe influire in vista del match contro Djokovic: «Cercheremo di capire con il mio staff qual è stata la ragione». Sinner ha spiegato di aver provato una sensazione di "un po' d'aria" nello stomaco senza essere in grado di identificarne con precisione la causa. Ha sottolineato di aver mangiato prima del match e che il fastidio è diminuito nel tempo, non avvertendolo più nel terzo set: «Ho mangiato prima della partita, forse sarà stato per quello ma comunque il fastidio è andato via nel corso della partita e nel terzo set non ho più sentito nulla. Spero che sia tutto risolto».