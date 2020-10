Roland Garros, Thiem vola agli ottavi. Avanti anche Svitolina

Dominic Thiem, numero 3 del mondo e del seeding, avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Il vincitore dell'Us Open ha battuto per 6-4, 6-3, 6-1 il norvegese Casper Ruud, 25esimo nel ranking Atp, in due ore e sedici minuti. L'austriaco se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka, 17esimo al mondo, e il francese Hugo Gaston, 239esimo del ranking Atp.

Elina Svitolina, quinta tennista al mondo e terza del seeding, prosegue la sua corsa al Roland Garros, terzo Grande Slam di stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. La tennista ucraina ha battuto in un'ora e quarantadue minuti la russa Ekaterina Alexandrova, 31esima del ranking Wta, per 6-4, 7-5. L'ucraina se la vedrà agli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra la belga Elise Mertens, tennista n. 20, e la padrona di casa Caroline Garcia, 45esima nel ranking Wta.

