Lemon Bowl, a Roma i tennisti del futuro: video-messaggio di Berrettini, Musetti, Santopadre e Trevisan

Continua la kermesse tennistica giovanile con le qualificazioni della 39esima edizione del Lemon Bowl che si concluderanno oggi 30 dicembre e proseguiranno con le finali dal 2 al 6 gennaio 2023.

Gli atleti in campo under 10, 12 e 14 stanno disputando le loro sfide sui campi in terra rossa dei circoli romani Salaria Sport Village, Forum Sport Center e Panda Sporting Club.

Il bel tempo e la temperatura quasi primaverile stanno accompagnando i ragazzi nelle loro partite rendendo il clima quasi magico, se pensiamo che siamo a fine dicembre.

Mercoledì, inoltre, per i giovani giocatori è arrivata una inaspettata sorpresa che ha reso ancora più magica l’atmosfera. Matteo Berrettini, con il team italiano della United Cup che si sta svolgendo in questi giorni a Brisbane, ha inviato un video messaggio di augurio a tutti i giovani atleti.

Con lui Vincenzo Santopadre, Lorenzo Musetti e Martina Trevisan che hanno scherzosamente incoraggiato tutti i ragazzi ricordando le loro prodezze in questa manifestazione negli anni passati.

Musetti si è aggiudicato la coppa under 10 nel 2012, Martina quella under 12 nel 2003, mentre Berrettini è arrivato al massimo in semifinale.

Santopadre, nel simpatico messaggio di augurio, ha ricordato che le prime edizioni del Lemon Bowl si svolgevano presso il circolo Pisana e che dall’anno scorso il torneo ha come location principale il circolo Salaria Sport Village.

Il torneo, grazie al lavoro lungimirante degli organizzatori Paolo Verna (Presidente) e Tatò Pedà (Team Manager), sta avendo sempre più successo anche oltre confine diventando un evento di portata internazionale molto attrattivo per i giovani tennisti non solo italiani.

In bocca al lupo a tutti gli atleti.