Laver Cup, Federer supera Kyrgios con Nadal suo allenatore

A Ginevra, nel corso di un match di Laver Cup fra il team dell'Europa e quello del Resto del Mondo, succede che Rafa Nadal faccia da allenatorè a Roger Federer. È successo . Al termine di un avvincente incontro durato un'ora e 50', Federer ha battuto al super tie-break, per 6-7 7-5 10-7, Nick Kyrgios riportando in avanti l'Europa per 5-3. Ad un certo punto nel secondo set all'undicesimo game l'australiano è sotto 0-40 ma annulla le tre opportunità a disposizione di Federer ma sulla quarta sbaglia un dritto e manda lo svizzero a servire per il pari. Poi il fuoriclasse di Basilea tiene a zero il servizio e si aggiudica il secondo parziale in 47 minuti. E in quei frangenti Nadal è andato a dare qualche consiglio all'amico-rivale, con il quale si è 'dato il cinquè. Alla fine Roger ha battuto Kyrgios e ricevuto i complimenti anche del capitano non giocatore Bjorn Borg, non certo uno qualunque

