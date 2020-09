Internazionali d'Italia, impresa di Musetti: demolito Wawrinka. Vince anche Cecchinato

La pioggia non ferma Marco Cecchinato. L'azzurro, semifinalista al Roland Garros nel 2018, ha superato il primo turno agli Open Bnl d'Italia, battendo in rimonta in tre set il britannico Kyle Edmund con il punteggio di 3-6, 7-6 (9/7), 6-2. Adesso sfida nel secondo turno a Filip Krajinovic. Il match al Foro Italico era stato interrotto a causa della pioggia. In serata, impresa di Musetti che supera nel match seralòe lo svizzero Wawrinka 6-0, 7-6, vincendo il suo primo match (a meno di 18 anni) in un Master 1000. Si è così chiusa splendidamene una giornata storica per il tennis italiano: 8 azzurri al 2° turno di un Masters 1000, è il record di sempre. Un quarto dei giocatori in campo nel secondo turno degli Internazionali sono italiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA