Fed Cup, Italia ko 3-0 contro la Svizzera: ora i playout

La Svizzera ha battuto l'Italia 3-0 e condanna le azzurre del tennis ai play out di Fed Cup. A Camila Giorgi non è riuscita la rimonta per rimontare il 2-0 già in favore delle elvetiche: la marchigiana a Biel è stata ancora sconfitta da Belinda Bencic che si è imposta 6-2 6-4 regalando il punto decisivo alla Svizzera per la qualificazione al gruppo mondiale di Fed Cup. Nel week-end del 20-21 aprile le azzurre torneranno in campo nei play-out per difendere il posto nel World Group II.

© RIPRODUZIONE RISERVATA