Cresce l'attesa per l'esordio di Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo. Dopo il trionfo a Miami l'altoatesino è pronto a scendere in campo nel primo appuntamento stagionale sulla terra rossa. Un nuovo banco di prova per confermare la crescita tecnica che lo ha portato a conquistare il secondo posto del ranking Atp sorpassando Carlos Alcaraz. L'azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, partirà direttamente dal secondo turno.