Lazio-Juventus: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio di Igor Tudor prende forma e sabato all'Olimpico arriverà la prima gara del nuovo allenatore sulla panchina biancoceleste. Subito un big match, contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Una gara che la Lazio non vuole fallire per iniziare al meglio col nuovo allenatore e per tornare in corsa per un posto in Champions League. I bianconeri dovranno fare a meno di Dusan Vlahovic, espulso nell'ultimo turno di campionato. Tudor deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione.