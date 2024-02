Hamilton alla Ferrari nel 2025, come si comporterà Sainz? La sfida (interna) a Leclerc per sognare una Red Bull

«Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra er per i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento». Così si è espresso ieri Carlos Sainz sui suoi social per definire il suo stato d'animo. Tutti si chiedevano, dopo il rinnovo del contratto di Charles Leclerc dei giorni scorsi, perché la Ferrari tentennava sul futuro dello spagnolo, in scadenza a fine 2024. Se ne sono sentite di tutti i colori, si era arrivati anche a dare colpe allo staff di Sainz, reo di avere alzato la richiesta economica. Fandonie.