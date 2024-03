Fiorentina-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Nella 30a giornata di Serie A un altro match da non perdere è quello tra Fiorentina e Milan, in programma sabato allo stadio Artemio Franchi. La Viola torna in campo a pochi giorni dalla scomparsa di Joe Barone e con una carica emotiva certamente importante. Di fronte i rossoneri di Stefano Pioli che devono cercare di difendere il secondo posto, tenendo a distanza la Juventus. Italiano dovrebbe optare per Belotti e Beltran dal 1', con Nico Gonzalez e Sottil sulle due corsie. I rossoneri, invece, si affidano al solito tridente Pulisic, Girodu, Leao con Loftus-Cheek tra le linee.