Champions League, le possibili avversarie agli ottavi di Inter, Napoli e Lazio: fasce, sorteggi, diretta tv e streaming

Inter, Napoli e Lazio proseguono il loro cammino in Champions League. Tre delle quattro squadre italiane in corsa quest'anno approdano agli ottavi (il Milan è stato eliminato) e lo fanno tutte da seconde del girone. Questo significa che al sorteggio saranno accoppiate alle prime.

E sperare di essere sorteggiati con un'avversaria abbordabile è davvero difficile. Dal Manchester City al Bayern Monaco, dal Barcellona al Real Madrid, lo spauracchio è dietro l'angolo. In questa fase non sono ancora possibili gli accoppiameti di squadre della stessa nazionalità. Le italiane non potranno inoltre essere sorteggiate con squadre del loro stesso girone di provenienza.