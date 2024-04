Atalanta-Liverpool: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo l'impresa ad Anfield, l'Atalanta si prepara a scendere in campo al Gewiss Stadium contro il Liverpool per il ritorno dei quarti di Europa League. La squadra di Gasperini dovrà difendere il 3-0 dell'andata e vede sempre più vicino il pass per la semifinale. La squadra di Klopp è chiamata a un'impresa per passare il turno. Gasperini dovrebbe confermare la coppia De Ketelaere-Scamacca. I Reds col tridente Salah, Nunez, Luis Diaz.