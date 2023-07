Rugby Italia, azzurrini battono il Giappone 45-27 ai Mondiali Under 20 ed evitano la retrocessione

Pericolo scampato: come di dovere gli azzurrini battono senza troppi patemi il Giappone (45-27, p.t. 26-10) e salvano la faccia a loro stessi e al movimento italiano. Nella Provincia del Capo, al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, un posto che racconta la Storia del rugby da ogni mattone e da ogni filo d'erba, la squadra del capitano Odiase e del ct Brunello si è imposta sul Giappone che a questo livello d'età, senza l'inserimento di giocatori tongani, fijiani, samoani, neozelandesi che rafforza oltremisura la nazionale seniores, vale appunto l'ultimo posto nel lotto delle 12 squadre che partecipano al mondiale Under 20 di prima fascia. Quindi i giapponesi retrocedono e gli azzurrini restano al vertice, ma molto lontani dalla posizione preventivata alla vigilia di questa competizione. Si puntava almeno a una posizione fra la quinta e l'ottava, la fascia con cui ci è presentati al via, mentre invece si torna a casa con pochi sorrisi e con l'11° posto che stride con parecchie questioni.

E' stato un mondiale dominato dalle squadre del Sei Nazioni che quest'anno ha visto la nazionale di Brunello conquistare un brillantissimo terzo posto, davvero un traguardo lusinghiero.

Ma in questo trend l'azzurro Italia non figura, anzi, si è dovuti arrivare al match che non lasciava alternative. Un passo indietro insomma rispetto a questi ultimi anni: l'Italia era chiamata a confrontarsi con Argentina, Sudafrica e Georgia ed ha paradossalmente vinto "solo" il match più difficile, quello contro i padroni di casa che sono stati atterrati in una battaglia nel fango degna del rugby d'antan: e mai l'Italia in questa categoria aveva battuto i Boks. Un'impresa.

All'opposto gridano vendetta sia l'entità del ko con l'Argentina (43-15) sia, soprattutto, la sconfitta con la Georgia, nazione di 5 milioni di abitanti che ci soffia nel collo per entrare nel Sei Nazioni. Dolorosa anche la debacle con le Fiji (appena 900mila abitanti, ma gli stessi tesserati dell'Italia, poco più di 80mila...) che ci ha condannati al match "dentro o fuori" con il Giappone. Nel bilancio a mente fredda andrann considerati i limiti tecnici e tattici degli azzurrini evidenziati in particolare nel match contro la Georgia e anche lo stesso atteggiamento dei giocatori: peccato vedere che la "fame" di rugby di georgiani e fijiani sia stata preponderante rispetto a quella degli azzurrini. Con la speranza che i pur numerosi talenti di questa nazionale, assemblata con acume da Brunello, riescano d'ora in poi a trovare spazio nelle squadre in cui proseguiranno la carriera. Parliamo naturalmente di chi resterà in Italia, perché gli altri, in particolare in Francia, troveranno quel pane duro per i loro denti che li aiuterà a progredire.

Il tabellino

ITALIA U20 v GIAPPONE U20 45-27 (PT 26-10)

Marcatori: PT 1’ m. Passarella, n.t. (5-0); 12’ m. Omachi, t. Naramoto (5-7); 18’ m. Casilio, t. Brisighella (12-7); 30’ m. Gesi, t. Brisighella (19-7); 35’ c.p. Naramoto (19-10); 40’ m. Passarella, t. Brisighella (26-10). ST 46’ m. Oike, n.t. (26-15); 52’ m. Odiase, t. Brisighella (33-15); 70’ m. Bozzoni, t. Brisighella (40-15); 72’ m. Passarella, n.t. (45-15); 76’ m. Hayashi, t. Nonaka (45-22); 79’ m. Nagashima, n.t. (45-27)

Italia U20: 15 Brisighella; 14 Gesi, 13 Elettri, 12 Passarella, 11 Bozzoni (71’ Douglas); 10 Sante, 9 Casilio (72’ Battara); 8 Botturi, 7 Odiase (C), 6 Berlese (59’ Lavorenti); 5 Turrisi (72’ Bozzo), 4 Pontarini (65’ Mattioli); 3 Gallorini (72’ Bernardinello), 2 Gasperini (45’ Quattrini), 1 Pisani (65’ Bartolini)

A disposizione: 16. Quattrini, 17 Bartolini, 18 Bernardinello, 19 Mattioli, 20 Lavorenti, 21 Battara, 22 Douglas, 23 Bozzo

Head Coach: Massimo Brunello

Giappone U20: 15 Yazaki; 14 Oike, 13 Omachi (C – 68’ Ikuta), 12 Nonaka, 11 Muto; 10 Naramoto (61’ Ohshima), 9 Doei (58’ Takahashi); 8 Mogami, 7 Kusuda (61’ Hayashi), 6 Kobayashi; 5 Tajima (68’ Kurita), 4 Sasaki; 3 Tomita (58’ Sugiura), 2 Omoto (58’ Nagashima), 1 Hwang (58’ Yumbe)

A disposizione: 16 Nagashima, 17 Yumbe, 18 Sugiura, 19 Kurita 20 Hayashi, 21 Takahashi, 22 Ohshima, 23 Ikuta

Head Coach: Togashi Koichi

Arbitro: Eoghan Cross (IRFU)

Cartellini: 12’ giallo Bozzoni (ITA); 61’ rosso Takahashi (JAP)

Calciatori: Brisighella (ITA) 4/5; Naramoto (JAP) 2/3; Nonaka (JAP) 1/2

Player of the Match:

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, temperatura e giornata con sole velato, Italia nel Championship 2024, Giappone retrocesso nel Trophy 2024.

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

24 giugno | ore 11:00 Italia-Argentina 15-43 (Pool C)

29 giugno | ore 16:00 Italia-Sudafrica 34-26 (Pool C)

4 luglio | ore 11:00 Italia-Georgia 17-30 (Pool C)

9 luglio | ore 11:00 Italia-Fiji 26-41 (Playoff 9°-12°)

14 luglio ore 12:00 Italia-Giappone 45-27 (Finale 11°-12°)