Rugby Italia, impresa azzurri ai Mondiali Under 20: prima vittoria contro il Sud Africa, 34-26 in casa dei Boks

Battere il Sudafrica, per di più, a casa sua è l'impresa delle imprese e allora evviva la nazionale Under 20 del ct Brunello e del capitano Odiase che hanno macinato i Boks 34-26 a Paarl, una meraviglia di città in mezzo ai vigneti alle spalle di Cape Town Capo e della Table Mountain. Una battaglia nel fango che i sudafricani prediligono e che invece ha visto dominare gli avanti azzurri per tutto il match. Siamo ai Mondiali Under 20 che con questa vittoria (con bonus) tornano in carreggiata dopo il pesante ko con l'Argentina. Una vittoria ottenuta con mestiere e con ancor di più caparbietà respingendo gli assalti dei sudafricani che nella ripresa si erano portati a meno 5 punti. Mai una nazionale under azzurra aveva battuto il Sudafrica.

Il tabellino

Cape Town, Paarl Gymnasium

World Rugby U20 Championship





SUDAFRICA U20 v ITALIA U20 26-34 (PT 12-17)

Marcatori: PT 9’ m. tecn. Italia (0-7); 17’ m. Gasperini, t. Brisighella (0-14); 25’ cp Brisighella (0-17); 30’ m. Letebele, nt (5-17); 37’ m. Julius, t. Khan (12-17). ST 46’ m. Gallorini, t. Brisighella (12-24); 49’ m. Gallorini, t. Brisighella (12-31); 56’ m. Markus, t. Khan (19-31); 60’ m. Else, t. Khan (26-31); 75’ cp Sante (26-34)

SUDAFRICA U20: 15. Izaks; 14. Annies (77’ Bester), 13. Letebele, 12. Markus (15’ - 20’ Porthen), 11. Notje; 10. Francis (25’ Julius), 9. Le Roux (15’ Khan); 8. Beets, 7. Potgieter, 6. De Villiers (C – 77’ Mdletshe); 5. Van Heerden, 4. Wessels (47’ Van Reenen); 3. Mdanda (52’ Porthen), 2. Else (68’ Kotse), 1. Lavagna (76’ Ganyane)

A disposizione: 16. Kotze, 17. Ganyane, 18. Porthen, 19. Van Reenen, 20. Mdletshe, 21. Khan, 22. Bester, 23. Julius

Head Coach: Bafana Nhleko



ITALIA U20: 15. Gesi; 14. Bini, 13. Elettri, 12. Passarella, 11. Douglas; 10. Brisighella (67’ Sante), 9. Casilio (68’ Battara); 8. Ruaro (60’ Rubinato), 7. Odiase (C), 6. Lavorenti (68’ Berlese); 5. Turrisi, 4. Pontarini (64’ Mattioli); 3. Pisani (60’ Taddei); 2. Gasperini (68’ Quattrini), 1. Bartolini (41’ Gallorini)

A disposizione: 16. Quattrini, 17. Taddei, 18. Gallorini, 19. Mattioli, 20. Berlese, 21. Battara, 22. Sante, 23. Rubinato

Head Coach: Massimo Brunello

Arbitro: Reuben Keane (AUR)

Cartellini: 9’ giallo a Mdanda (SAF);

Calciatori: Brisighella (ITA) 4/5; Khan (SAF) 3/5; Sante (ITA) 1/1

Note: Giornata fredda e costantemente piovosa, terreno di gioco estremamente appesantito dopo le due partite precedentemente giocate in stretta sequenza.

Per l’Italia Under 20 prima vittoria nella storia contro i pari-età del Sudafrica.

Player of the Match: Casilio (ITA)

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP



4 luglio, ore 11 Italia-Georgia (Pool C)

oresa