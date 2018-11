Rugby, l'Italia di Ghiraldini ci prova con l'Australia a Padova Diretta dalle 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova, bella, affascinante, spettacolare partita impossibile per gli azzurri del rugby del ct O'Shea: oggi all'Euganeo di Padova, alle 15, davanti ad almeno 25mila fedeli, arriva l'Australia, una delle tre squadre che l'Italia non ha mai battuto (Inghilterra e Nuova Zelanda le altre) e che anche questa volta - dicono compatti gli allibratori - vincerà di almeno 14 punti.LEGGI ANCHE: Rugby, a Firenze l'Italia abbatte i colossi della Georgia 28-17 Ecco, archiviato felicemente a Firenze lo psicodramma della Georgia con categorica vittoria salva-posto nel Sei Nazioni, torniamo nel nostro abituale mondo, quello in cui gli italiani giocano sempre contro il pronostico, quello in cui non sono obbligati a vincere, ma devono provarci perché vuoi mai che gli australiani balbettino, intristiti da un periodo non certo brillante che li ha visti scivolare all'ignominioso 7° posto nel ranking: sabato scorso a Cardiff hanno perso 9-6 contro un Galles non fenomenale mettendo persino a rischio, a un anno dalla coppa del mondo in Giappone, la panchina di Michael Cheika, il milionario imprenditore aussie-libanese che ha vinto solo 3 degli ultimi 11 test match e che conosce Padova come le sue tasche per aver allenato il glorioso Petrarca alla fine dello scorso millennio.SENZA PRESSIONELiberati dalla pressione, in effetti, gli azzurri, saliti al 13° posto nella graduatoria mondiale, possono intanto contrastare i canguri in terza linea, proverbiale punto di forza di un XV che ama movimentare la palla grazie a una feroce conquista. Da una parte allora i fenomenali Pocock, Hooper (il capitano) e Dempsey, dall'altra Steyn, Polledri e Negri, in magnifica forma, e pazienza se nessuno di loro è di scuola italiana: lottano come gladiatori e garantiscono continuità alla manovra azzurra anche in assenza di un playmaker come Parisse, ko per tutto il mese e quindi fuori anche dal prossimo Cattolica Assicurazioni Test Match il 24 novembre a Roma contro gli All Blacks.Poi mettiamoci anche il buon rendimento della prima linea con il capitano Ghiraldini, padovano doc («Dovremo essere cinici e sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno e cercare di tenere alta la pressione su di loro», ha detto ieri): così, dietro a un pack avanzante, le mediana Tebaldi-Allan potrà innescare Campagnaro e il rientrante estremo Hayward, unica novità rispetto a Firenze. Giammai cambiare squadra che vince.Padova, stadio Euganeo, ore 15 (Diretta DMax, collegamento dalle 14.20)ITALIA: 15 Hayward, 14 Benvenuti, 13 Campagnaro, 12 Castello, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Steyn, 7 Polledri, 6 Negri, 5 Budd, 4 Zanni, 3 Ferrari, 2 Ghiraldini (capitano), 1 Lovotti. A disp.: 16 Bigi, 17 Traorè, 18 Pasquali, 19 Fuser, 20 Meyer, 21 Palazzani, 22 Canna, 23 Morisi. All. O'SheaAUSTRALIA: 15 Folau, 14 Ashley-Cooper, 13 Kerevi, 12 Foley, 11 Petaia, 10 To'omua, 9 Gordon, 8 Pocock, 7 Hooper (capitano), 6 Dempsey, 5 Coleman, 4 Rodda, 3 Tupou, 2 Fainga'a, 1 Sio. A disp.: 16 Polota-Nau, 17 Ainsley, 18 Kepu, 19 Arnold, 20 Samu, 21 Genia, 22 Beale, 23 Haylett-Petty. All. CheikaArbitro: Pascal Gaüzère (Francia)Tmo: Simon McDowell (Irlanda)