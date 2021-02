Sei Nazioni, ecco il XV titolare dell'Italia di Smith per l'esordio contro la Francia

Due giorni al grande rugby a Roma. Sabato alle 15.15 scatta il Sei Nazioni e quello dell'Italia parte dallo stadio Olimpico di Roma, dove arriva la Francia per il match d'esordio dell'edizione 2021.

Franco Smith, capo allenatore della Nazionale italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione: nel XV iniziale confermato il triangolo allargato sceso in campo nell'ultimo turno della Nations Cup di dicembre contro il Galles con Trulla estremo e il duo di marca Benetton, Ioane-Sperandio all'ala. Coppia di centri inedita formata da Marco Zanon e Juan Ignacio Brex: quest'ultimo, alla prima convocazione ufficiale con la Nazionale Italiana Rugby, diventerà l'esordiente numero 11 della gestione Smith. Garbisi, sempre titolare dalla ripresa dell'attività internazionale a ottobre, formerà con Varney la giovanissima (con età media di 20 anni) cabina di regia della Nazionale per la seconda partita consecutiva dal primo minuto.

APPROFONDIMENTI DAL 6 FEBBRAIO Rugby, Italia mai così giovane nel Sei Nazioni della... RUGBY Stop di tutti i tornei rugbistici per club in Europa, ​decisione...

Prima partita da titolare per Michele Lamaro che vestirà la maglia numero otto che sarà affiancato da Johan Meyer, in meta nell'ultimo match del 2020 disputato in Galles, e Sebastian Negri, al rientro dopo l'infortunio subito in allenamento durante la scorsa Autumn Nations Cup.

In seconda linea spazio al duo Sisi-Lazzaroni, mentre in prima linea si rivedono Traorè e Riccioni, entrambi rientranti nel gruppo azzurro dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni, che andranno a completare il reparto insieme a Luca Bigi, arrivato al nono cap da capitano dell'Italrugby.

«Affronteremo con coraggio la Francia che ha mostrato le proprie qualità durante lo scorso Sei Nazioni e la Nations Cup. Seguiamo il nostro processo di crescita per proseguire nell'inserimento delle nuove generazioni: non vedo l'ora di esordire in un torneo così importante e affascinante come il Sei Nazioni» ha dichiarato Franco Smith.

© RIPRODUZIONE RISERVATA