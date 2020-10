Italdonne, il gruppo che cerca gloria a Dublino, ritorna la Furlan

"Quando mi sono ritrovata in questo gruppo mi sono accorta di quanto mi fosse mancato nell'ultimo anno e mezzo. Ho ritrovato una squadra compatta, con l’entusiasmo alle stelle. Non vediamo l’ora di scendere in campo e io, nello specifico, di tornare a essere d'aiuto alle mie compagne". Strani e al contempo lieti ritorni: quello della capitana Manuela Furlan, 73 presenze e un'operazione alla spalla che l'ha tenuta lontana così tanto dai campi; quello della Nazionale femminile di rugby che domani, sabato 24 ottobre, alle 19.30 italiane recupererà il quarto turno del Sei Nazioni di categoria sfidando l'Irlanda all'Energia Park di Donnybrook, Dublino. Diretta tv su Eurosport Player, differita alle 22.30 su Eurosport 2.

Fino a ieri la preparazione a Roma, sui campi dell'Acquacetosa. Stamattina il volo alla volta dell'isola di smeraldo in compagnia dell'omologa maschile. L'umore è effettivamente al massimo, come conferma il ct abruzzese Andrea Di Giandomenico: "Oltre che sulla Furlan, il gruppo potrà contare anche su Elisa Giordano, che ha gestito la squadra al meglio in sua assenza. Due grandi leader. Ritroveremo anche Veronica Madia e Aura Muzzo, completamente ristabilite. Le premesse per fare bene ci sono tutte"

Questa è dunque la formazione scelta da Di Giandomenico.

15. Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 73 caps) - Capitano

14. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

12. Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 41 caps)

11. Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 12 caps)

10. Veronica MADIA (Rugby Colorno, 17 caps )

9. Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 54 caps)

8. Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

7. Giada FRANCO (HBS Colorno, 15 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 3 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

4. Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 14 caps)

3. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

2. Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 56 caps)

1. Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 14 caps)

A disposizione

16. Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

17. Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

18. Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 6 caps)

19. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 20 caps)

20. Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)

21. Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 93 caps)

22. Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

23. Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 2 caps)

