Sinead O'Connor, funerale a sud di Dublino: migliaia di persone in corteo. E compare la scritta in collina: «L'Irlanda ti ama»

Il funerale di Sinead O'Connor a sud di Dublino ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Ecco l'ultimo, triste saluto dell'Irlanda a Sinead O' Connor, la tormentata leggenda nazionale (e planetaria) della musica degli ultimi decenni, morta il 26 luglio scorso nella sua residenza di Londra a 56 anni d'età.

Il corteo che ha accompagnato il feretro verso la sepoltura nell'isola verde è partito - come annunciato dai parenti dell'artista - dalla casa di famiglia della cittadina in riva al mare di Bray, dove Sinead visse per 15 anni e dove già nelle prime ore del mattino si erano raccolte centinaia di fan e compaesani.

Molti i messaggi addolorati lasciati sulla porta di casa: «Sinead - si poteva leggere su un biglietto - grazie di averci compreso e di averci risposto. Peccato che ti si sia spezzato il cuore». Mentre fin da domenica, in cima a una collina dei dintorni, campeggia una grande iscrizione visibile dall'alto che recita a caratteri cubitali: «EIRE LOVES SINEAD», ossia l'Irlanda (in gaelico) ama Sinead. Divenuta una celebrità mondiale con il brano "Nothing Compares 2 U", scritto da Prince, nota per i suoi conflitti interiori, l'originalità, la spiritualità sofferta, lo spirito ribelle, l'irriverenza verso la religione cattolica in cui era nata, la conversione dapprima a un cristianesimo eterodosso e quindi all'islam, O' Connor è stata trovata senza vita due settimane fa nell'abitazione londinese. Scotland Yard ha fatto poi sapere di non considerare il decesso «sospetto», ma comunque ha rinviato al referto conclusivo di un'autopsia disposta dal coroner ogni conclusione sulle cause.

I media hanno da parte loro ricordato nei giorni scorsi i disordini bipolari che affliggevano da tempo la cantante e musicista irlandese, e il messaggio quasi disperato da lei diffuso l'anno scorso dopo il suicidio di uno dei 4 figli: il 17enne Shane, già ricoverato in clinica per problemi psichici.