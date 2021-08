Giovedì 5 Agosto 2021, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 11:42

Tre medaglie sono arrivate dall'atletica e tutte e tre sono d'oro. Delle altre si è già parlato in lungo e in largo, o meglio: in alto e veloce, ora però ne è arrivata un'altra, e ce la regala Massimo Stano, atleta delle Fiamme Oro, che ha stravinto la marcia 20 km a Tokyo 2020. Pugliese, della provincia di Bari, Palo del Colle per la precisione, il marciatore ci riporta sul tetto dell'Olimpo dopo Alex Schwazer, che a Pechino 2008, sempre in Oriente quindi, aveva vinto la 50 km.

Massimo Stano, 29 anni

Stano, dicevamo, è pugliese e ha ventinove anni. A Tokyo non è riuscito a battere il suo record personale, che è anche record italiano, nei 20 km di marcia, ma in un'ora, 21 minuti e cinque secondi è riuscito a farci gioire. Magari non è storia, ma è comunque un oro pesante, altroché.

Il marciatore è il padre di Sophie, come scrive su Instagram, avuta a febbraio da Fatimazahra Lotfi, la moglie, italiana nata da genitori marocchini, anche lei con un passato nell'atletica leggera, che ha conosciuto quando, con un diploma di programmatore informatico è partito nel nord Italia, a Sesto San Giovanni. No, non a passo di marcia.

Per amore, si è trasferito a Roma, anzi a Ostia, e sempre per amore si è anche convertito all'Islam. Che no, non è mai stato un ostacolo per la sua professione (e ora non ci sono dubbi): anche durante il ramadan, è sempre sceso in strada a marciare. E quel record italiano di cui si parlava prima, l'ha strappato una settimana dopo il periodo di digiuno. E poi è innamorato così tanto della sua bimba che, in Giappone, dove era già stato, l'avrebbe proprio voluta con sé.