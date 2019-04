Il Cio in visita a Milano, Malagò: «Ottimista, San Siro non è un problema»

«Per noi non solo non è un problema, qualunque soluzione esca fuori per noi va benissimo e va altrettanto bene al Cio. Sia che rimanga San Siro, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata, tutte e tre le soluzioni sono per loro assolutamente perfette». Lo afferma Giovanni Malagó, presidente del Coni, a margine della visita a San Siro del Comitato olimpico internazionale che deve valutare la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. «Il problema non si pone. È un tema che riguarda Milan, Inter e Comune di Milano. Sulle tempistiche è un discorso di buonsenso. Siccome il nuovo stadio sarà inaugurato solo quando le società avranno finito di giocare nel vecchio stadio, qualunque opzione va bene», aggiunge. «Questo San Siro è una carta in più, ma non mi sento di dire che un San Siro ristrutturato con tutte le tecnologie sarà una carta in meno. Comunque la si giri, comunque lo stadio è una carta», conclude Malagó.

«Non è un gran problema, anche perché il sottosegretario Giorgetti ha annunciato che c'è un progetto, che oramai è una certezza, una garanzia che ben prima del 2026 ci sarà una nuova strada che collegherà Milano e Sondrio consentendo ai milanesi di accelerare gli spostamenti». Così Giovanni Malagó, presidente del Coni, replica a chi gli chiede se la distanza tra Milano e gli impianti di Bormio può costituire un punto di debolezza per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026.



Salvini e Giorgetti alla cena di gala per il Cio

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti sono fra gli invitati che parteciperanno domani sera alla cena di gala organizzata a Milano in occasione della visita della commissione del Cio chiamata a valutare le sedi della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026. La cena - unico pasto non pagato dal Cio nel tour di questa settimana iniziato a Venezia - si terrà a Villa Necchi Campiglio, uno dei tesori del Fai. Parteciperanno fra gli altri anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ad dell'Inter, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, che questa mattina assieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e agli ex giocatori Franco Baresi e Francesco Toldo hanno accompagnato la delegazione Cio guidata dall'ex rugbista romeno Octavian Morariu a San Siro, lo stadio che ospiterebbe la cerimonia di inaugurazione qualora vincesse la candidatura italiana.

