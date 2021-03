Bach rieletto presidente del Cio: «Nessun dubbio su Olimpiadi a Tokyo»

Thomas Bach è stato rieletto presidente del Cio. Il tedesco è stato confermato per altri quattro anni alla guida del Comitato olimpico internazionale nella 137ª sessione del Cio svolta in videoconferenza. Bach, in carica dal 2013, ha ottenuto 93 voti a favore e uno contrario. Nelle prime parole dopo la rielezione, ha nuovamente promesso che le Olimpiadi di Tokyo - con ogni probabilità senza tifosi provenienti dall'estero - saranno «sicure», nonostante la pandemia e le incertezze sulla presenza del pubblico: «Tokyo rimane la città ospitante meglio preparata nella storia delle Olimpiadi e per ora non abbiamo motivo di dubitare che la cerimonia di apertura si svolgerà il 23 luglio».

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Tokyo 2020, dal Giappone: «Olimpiadi senza tifosi... IL CASO Si dimette il presidente del Comitato Olimpico per le frasi sessiste...

© RIPRODUZIONE RISERVATA