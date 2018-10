Velentino Rossi: «Marquez può battere i miei record? La cosa non mi preoccupa»

«Marquez può battere i miei record, ma la cosa non mi preoccupa». Sono le parole di Valentino Rossi in merito alla rivalità con lo spagnolo della Honda. A 25 anni e mezzo Marquez ha vinto 68 gare e 6 mondiali, Rossi alla stessa età aveva conquistato un Gp in meno e lo stesso numero di mondiali. «Devi pensare alla tua carriera e io penso che la mia sia buona, ho vinto molte gare e ne avrei potute vincere di più e anche più mondiali -aggiunge il 'dottorè nel corso di una sessione di domande e risposte organizzata dallo sponsor Dainese-. Il rimpianto maggiore è stato perdere il campionato a Valencia nel 2006 quando ho commesso un errore». © RIPRODUZIONE RISERVATA