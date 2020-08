Rossi: «Il rinnovo del contratto? Misano può essere la piazza giusta»

«Rinnovo? Ad agosto siamo in ferie e ce la prendiamo con calma. Misano potrebbe essere il posto giusto». Lo ha detto Valentino Rossi in occasione del weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Motomondiale: «Penso che sia un weekend molto importante per varie ragioni, dobbiamo vedere se le modifiche di Jerez mi piacciono anche qui. Brno mi piace moltissimo -ha aggiunto Rossi a Sky Sport- ma storicamente è difficile negli ultimi anni per la Yamaha. Vogliamo capire se anche qui possiamo essere competitivi. Sarà importante fare punti qua, dobbiamo cercare di lottare per il podio». © RIPRODUZIONE RISERVATA