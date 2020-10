Pole position a Quartararo davanti a Vinales

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) partirà in pole position nel Gp di Aragon, undicesima prova del Mondiale classe MotoGp. Il francese, leader della classifica, con 1'47«0766 ha preceduto di 46 millesimi lo spagnolo Maverick Vinales, su Yamaha, e di oltre due decimi il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr). Quarto tempo per Franco Morbidelli che partirà dalla seconda fila con Jack Miller (Ducati Pramac) e Joan Mir (Suzuli). Ottavo tempo per Danilo Petrucci con la Ducati ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA