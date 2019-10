Moto Gp, Marquez dopo l'incidente: «Che spavento, non respiravo»

«Mi sono spaventato perché non respiravo ed è una brutta sensazione». Marc Marquez, al microfono di SkySPort, ha raccontato così i secondi immediatamente successivi allo spaventoso volo durante le prime libere del gp di Thailandia, in cui la sua Honda è andata praticamente distrutta. «Volevo tornare subito al box per prendere la seconda moto, ma credo che sia stato meglio andare al centro medico per un controllo. È stata una brutta caduta, ma l'importante è che non mi sono fatto niente» ha aggiunto. «È difficile capire come sia successo, ero appena uscito dal box con le gomme nuove, forse ero in un punto della pista un pò sporco, ma è stata una caduta strana perché non stavo spingendo - ha ricostruito Marquez - In quella curva di solito non si chiude il gas, invece io l'ho chiuso ed è stato un errore» che ha causato il più classico degli 'highsidè. Comunque dopo poco tutto era già alle spalle: «Nella FP2 sono andato un pò più tranquillo nel primo giro, ma al secondo già spingevo a manetta» ha concluso sorridendo.

