Presentato lo Sky Team VR46 per la stagione 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte dal vivaio dei giovani talenti italiani del motociclismo l’adrenalinico viaggio dello Sky Racing Team VR46 lungo la stagione 2020, al via il prossimo 8 marzo in Qatar. A Tavullia, terra di allenamenti, traversi e divertimento puro, Sky e VR46 danno il bentornato al Motomondiale. Nel luogo di culto di uno sport che non smetterà mai di appassionare, dove nascono campioni e amicizie, la nuova squadra di uno dei team più vincenti degli ultimi anni presenta moto e piloti della nuova stagione. L’unico Team con quattro giovani promesse italiane in entrambe le classi: Luca Marini e il neo arrivato Marco Bezzecchi in Moto2, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno in Moto3, con il romagnolo che rientra in squadra dopo 2 anni. Tutti in pista per centrare obiettivi ambiziosi e regalare divertimento e spettacolo dopo 6 stagioni di grandi conquiste: 1 titolo del mondo con Francesco Bagnaia nel 2018, 18 vittorie, 47 podi e 7 piloti sul podio mondiale.NUOVA GRAFICA 2.0 – Entrano in pista tante novità dettate da un forte legame iconografico con la storia della squadra. Il reparto design della VR46 ha infatti ridisegnato la veste grafica del Team a partire dal logo, che ora domina l’intera superficie della moto. Si gioca con i colori, che riflettono ancora di più l’aspetto giovane e frizzante del Team: il silver viene ora abbinato in modo insolito al giallo fluo del logo VR46, mentre il blu cromato lascia spazio al Candy metallizzato lucido, che diventa assoluto protagonista di questa grafica 2.0.LA SQUADRA– Pablo Nieto, ormai punto di riferimento dello Sky Racing Team VR46, resta al timone delle squadre per il 6° anno consecutivo nel ruolo di Team Manager in Moto2 e Moto3. Confermati Luca Brivio nel ruolo di Team Coordinator e Roberto Locatelli coach di guida della VR46 Riders Academy. Nuove opportunità ai box per incentivare la crescita dei piloti, ma anche quella dei tecnici e di tutte le professionalità che lavorano alle loro spalle. In Moto2 Sergio Martinez, già telemetrista della squadra, viene promosso a capo tecnico di Marco Bezzecchi, mentre entra nel Team Jairo Carriles, tecnico che affiancherà Luca Marini. In Moto3 confermato Marco Urani con Celestino Vietti Ramus, mentre Danilo Angeli, già capo tecnico in Moto2 nel 2017 e telemetrista in Moto3 nel biennio 2018/2019, guiderà Andrea Migno.