Infortunio superato o quasi per Luca Marini dopo il brutto incidente di ieri a Le Mans che lo aveva costretto ad andare in ospedale a fare una Tac alla caviglia. Nelle libere 3 della Moto 2 il fratello di Valentino Rossi è tornato in sella: il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha stretto i denti e ha completato il turno, chiudendo al 9ø posto.

