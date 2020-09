Gp San Marino: Vinales sfreccia nelle prime libere, indietro gli italiani

Maverick Vinales è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di San Marino nella classe MotoGp. Il pilota della Monster Energy Yamaha, sul circuito di Misano, chiude con il tempo di 1'32”198 davanti al francese leader della classifica piloti, Fabio Quartararo su Petronas Yamaha SRT, +0”550, terzo crono per la Aprilia di Aleix Espargarò, +0”751.



Quarto tempo per John Zarco sulla Ducati non ufficiale, +0"983. Tra i piloti italiani il migliore, ma comunque in ritardo, è Valentino Rossi, 11° a +1"495, 12° Franco Morbidelli, davanti anche a un deludente, per ora, Andrea Dovizioso, solo 14° con la sua Ducati, a 1"670 dal Vinales.