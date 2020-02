La nuova Renault è total black. E si presenta solo in fotografia

La vettura c'è, ma non si vede. Almeno fisicamente. Perché la Renault ha scelto di presentare la proprio monoposto per il Mondiale di F1 2020 solo in fotografia. La nuova Rs20, tutta nera, è stata svelata all'Atelier Renault sugli Champs-Elysees, a Parigi, solo con istantanee in 3D. Era al completo invece la squadra piloti, con l'australiano Daniel Ricciardo e il nuovo arrivato Esteban Ocon, oltre al test driver. il cinese Guanyu Zhou che prima di approdare in Renault ha fatto a lungo parte della Ferrari Academy.



«Affrontiamo questa nuova stagione con umiltà e ambizione - ha affermato il team principal, Cyril Abiteboul -. Dobbiamo ritrovare la fiducia e rafforzare lo spirito di squadra per ottenere il meglio da tutti, massimizzando le nostre chance in tutte le gare di questa stagione lunga e impegnativa. Dobbiamo compiere il miglior percorso possibile verso i cambiamenti nel regolamento attesi per il 2021», ha concluso. «Le cose per me quest'anno saranno più semplici - ha dichiarato Ricciardo -. Ho imparato molto su me stesso e ovviamente sulla squadra nella scorsa stagione». «E' molto emozionante essere qui ma non vedo l'ora di provare la nuova auto a Barcellona - ha detto invece Ocon -, mi sento pronto per la sfida. Non vedo davvero l'ora di correre di nuovo, tornando dove voglio essere, dopo aver aspettato un anno. Il design della nuova Rs20 è entusiasmante, e il prossimo passo sarà quello di capire che sensazioni ci darà al volante».



That’s a wrap; our 2020 season has officially kicked off! #RSspirit pic.twitter.com/hNfVJf1xne — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA