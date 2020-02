Formula 1, è Bottas il più veloce nell'ultima giornata di test. Bene le Red Bull, Leclerc quarto

La Mercedes di Valtteri Bottas ha chiuso al comando l'ultima giornata di test a Montmelò prima del via del Mondiale il 15 marzo in Australia. Sul circuito vicino a Barcellona, il pilota finlandese in 1'16«196 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (1'16»269) e la Renault di Daniel Ricciardo (1'16«360). Quarta la Ferrari guidata dal Charles Leclerc che ha fermato il tempo in 1'16»360. Per la Mercedes ha girato anche il campione delò mondo Lewis Hamilton che ha terminato i test con il quinto tempo (1'16«410). Per l'Alfa ha girato Kimi Raikkonen autore del dodicesimo crono in 1'17»415.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA