Messico: Verstappen in pole, davanti a Leclerc e Vettel. Paura per Bottas

La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Messico davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il pilota olandese ha chiuso con il tempo di 1.14.910 nuovo record della pista. Quarto posto in griglia per la Mercedes di Lewis Hamilton seguito dall'altra Red Bull di Alexander Albon. Sesta la Mercedes di Valterri Bottas che ha commesso un errore ed è finito contro le barriere nel finale delle qualifiche. La monoposto del finlandese è uscita di pista nell'ultima curva prima del rettilineo finale andando a impattare violentemente sulle protezioni. Dopo alcuni istanti la voce via radio di Bottas ha tranquillizzato tutti sulle due condizioni. Giallo finale comunque, da valutare se Varstappen ha tolto il piede dall'acceleratore per l'incidente di Bottas e le bandiere gialle in pista. A rischio il tempo del pilota della Red Bull che è a rischio penalizzazione. Al settimo posto al momento c'è Carlos Sainz su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris e dalle due Toro Rosso di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Nella Q2 sono rimasti fuori Perez che partirà 11esimo, poi le due Renault di Hulkenberg e Ricciardo e le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.



«Abbiamo cambiato il bilanciamento dei freni e abbiamo perso qualcosa nell'ultimo settore. Poi ho fatto un errore e ho mancato la possibilità di fare il tempo. Domani sarà importante sfruttare la velocità sui rettilinei». Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del Gp del Messico, che ha chiuso al secondo posto. Anche Sebastian Vettel non è riuscito a fare il giro perfetto, chiudendo col terzo tempo: «Ho commesso un piccolo errore nel primo tentativo e poi nel secondo ho trovato la doppia bandiera gialla per cui non ho potuto migliorare. Avrei potuto fare meglio», ha detto il tedesco. «Abbiamo comunque avuto un buon fine settimana e per domani sono fiducioso, anche se la gara sarà molto impegnativa. Le migliori sei macchine partiranno tutte con le medie e sarà interessante vedere chi riuscirà a farle durare di più...» .



«Giornata interessante. Riuscire a prevalere è stato incredibile. Sappiamo che nelle ultime gare la Ferrari è sempre stata molto veloce in rettilineo. Reagire così, prenderci la pole qui è qualcosa per cui devo davvero ringraziare il team». Max Verstappen festeggia così la pole appena conquistata con la sua Red Bull nel Gran Premio del Messico. «Ha continuato a spingere, continuando a portare dei nuovi pezzi per la macchina e oggi abbiamo dimostrato di essere molto veloci. Alla pole ci si spera sempre. Cerchi sempre di trovare il giusto bilanciamento in macchina e nel Q3 abbiamo messo insieme tutto. Rispetto all'anno scorso sarà diverso perché partirò primo e non secondo, ma comunque darò tutto. Abbiamo una buona macchina da gara e anche se dovesse succedere qualcosa e perdessimo la prima posizione avremmo comunque le nostre chance».

