Live F1. GP Francia, la diretta: Mercedes davanti a tutti, Leclerc ci prova

Prima fila tutta Mercedes nel Gran Premio di Francia che sta per partire sul bel circuito del Paul Ricard, nella località di Le Castellet non lontano da Marsiglia. Lewis Hamilton ha segnato la pole numero 86 della carriera, un numero incredibile, ed ha avuto la meglio su Valtteri Bottas che ha commesso qualche errore di troppo nel suo giro decisivo. Ferrari in difficoltà, con Charles Leclerc terzo a ben 6 decimi da Hamilton mentre Sebastian Vettel partirà addirittura settimo dopo aver abortito in qualifica il primo push. Le novità aerodinamiche portate dal team di Maranello non hanno dato i frutti sperati. Come non li ha dati la nuova power unit Honda, con più cavalli, ma Max Verstappen (quarto) è rimasto lontano dalle due Mercedes. La sorpresa del weekend è così arrivata dalla McLaren a motore Renault, che ha piazzato il debuttante Lando Norris al quinto posto e Carlos Sainz al sesto monopolizzando la terza fila. Subito dietro, la Renault di Daniel Ricciardo e l’altra Red Bull di Pierre Gasly, idolo locale. Notevole la prestazione di Antonio Giovinazzi che ha centrato l’accesso al Q3 ed ha concluso decimo con l’Alfa Romeo-Ferrari.

LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO

