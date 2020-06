Hamilton: «La statua dello schiavista Colston resti nel fiume»

«Dovrebbe restare nel fiume». Così il campione di F1 Lewis Hamilton ha detto a proposito della statua di Edward Colston che nei giorni scorsi, a Bristol, i manifestanti hanno abbattuto e poi buttato in acqua durante le proteste per l'uccisione di George Floyd a Minneapolis negli Usa.

Colston - ha scritto il pilota sui suoi social- era «un mercante di schiavi. La statua di quell'uomo dovrebbe rimanere nel fiume proprio come le 20mila anime africane che sono morte durante il viaggio fino a qui e gettate in mare, senza sepoltura e memoriale. Li ha rubati alle loro famiglie, al loro paese e non deve essere celebrato». Secondo Hamilton il monumento di Colston abbattuto «dovrebbe essere sostituito con un memoriale per quelli che ha venduto e per tutti quelli che hanno perso la vita».

