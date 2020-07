Gp Stiria, prime libere a Perez. Leclerc 12°

È il messicano Sergio Perez, su Racing Point, il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Stiria in programma domenica sul circuito di Spielberg, Austria. Perez ha girato in 1'04"867 davanti a Max Verstappen, Red Bull, in ritardo di 96 millesimi e Valtteri Bottas (Mercedes), +0"222. Quarto tempo per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, in ritardo di 253 millesimi. Per quanto riguarda le Ferrari hanno fatto segnare il decimo tempo di Sebastian Vettel, +0"903 e il 12esimo con Charles Leclerc, +0"970.

© RIPRODUZIONE RISERVATA